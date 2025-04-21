В Житомире будут судить мужчину, который угрожал адвокату и требовал несуществующий долг

Мужчина требовал у адвоката несуществующий долг в разных валютах на сумму около 40 тысяч гривен.

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В Житомире направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, требовавшего несуществующий долг у адвоката. Об этом сообщает областная прокуратура.

54-летний мужчина по надуманным причинам требовал у адвоката в разных валютах на сумму около 40 тысяч гривен.

Он неоднократно терроризировал пострадавшего сообщениями в мессенджере, часто поздно вечером. Свои требования мотивировал некачественной правовой помощью, несмотря на отсутствие каких-либо договорных отношений или даже устных договоренностей.

Когда угрозы не возымели действия, вымогатель перешел к шантажу и начал пугать физической расправой не только над адвокатом, но и над его семьей.

В январе 2025 года, во время личной встречи с адвокатом, получил от него 900 долларов США и был задержан правоохранителями.

С момента задержания обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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