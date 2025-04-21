У Києві покарали водія Audi, який проїхався по зустрічній смузі — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Шевченківському районі Києва покарали водія Audi, який порушив ПДР, виїхавши на зустрічну смугу для руху.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали відповідні адміністративні матеріали.

Поліцейські закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

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