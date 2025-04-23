В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в прямой эфир местного телевидения, видео

Землетрясение в Стамбуле попало в прямой эфир местного телевидения.

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В среду, 23 апреля, в некоторых городах Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, сообщила турецкая служба по управлению кризисами и стихийными бедствиями AFAD.

Особенно подземные толчки ощущались в Стамбуле. Специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился у берегов Мраморного моря.

Такое чрезвычайное событие попало в прямой эфир местного телевидения. Толчки раскачали студию и сильно напугали ведущую.

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