Самолет Gulfstream G650, вылетел в сторону России из Парижа, на борту предположительно специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Источник фото: Evan Vucci / AP

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В Кремле заявили, что идет подготовительная работа по встрече Президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое заявление обнародовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рации в интервью Le Point.

В РФ заявили, что Путин уважает Трампа, и они якобы сходятся во мнении, что отказ от диалога — это абсурд.

В то же время Песков заявил, що встреча Трампа и Путина должна быть продуктивной, а сейчас ведется подготовительная работа.

Также в РФ заявляют, что Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия, а Россия также не считает уместным назначение сроков.

Отметим, что самолет Gulfstream G650, вылетел в сторону России из Парижа. Такие данные приводит трекинговый сервис Flightradar В СМИ пишут, что на борту предположительно специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

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