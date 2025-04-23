У Кремлі заявили, що триває підготовча робота щодо зустрічі Трампа і Путіна

Літак Gulfstream G650 вилетів у бік Росії з Парижу, на борту, ймовірно, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стівен Віткофф.

Джерело фото: Evan Vucci / AP

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У Кремлі заявили, що триває підготовча робота щодо зустрічі Президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. Таку заяву оприлюднив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у інтерв’ю Le Point.

В РФ заявили, що Путін поважає Трампа, і вони нібито сходяться на думці, що відмова від діалогу — це абсурд.

Водночас Пєсков заявив, що зустріч Трампа і Путіна має бути продуктивною, а зараз ведеться підготовча робота.

Також у РФ заявляють, що Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир’я, а Росія також не вважає доцільним призначення строків.

Зазначимо, що літак Gulfstream G650 вилетів у бік Росії з Парижа. Такі дані наводить трекінговий сервіс Flightradar. У ЗМІ пишуть, що на борту, ймовірно, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стівен Віткофф.

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