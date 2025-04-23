В Подольском районе Киева взорвался автомобиль

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля.

Источник фото: Getty Images

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В Подольском районе столицы взорвался автомобиль. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, сообщили в полиции.

На данный момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.

Решается вопрос правовой квалификации.

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