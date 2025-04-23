Практика судів
  1. У світі

У Стамбулі стався потужний землетрус, який потрапив у прямий ефір місцевого телебачення, відео

13:51, 23 квітня 2025
Землетрус у Стамбулі потрапив у прямий ефір місцевого телебачення.
У Стамбулі стався потужний землетрус, який потрапив у прямий ефір місцевого телебачення, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2, повідомила турецька служба управління кризами та стихійними лихами AFAD.

Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі. Фахівці зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.

Така надзвичайна подія потрапила у прямий ефір місцевого телебачення. Поштовхи розхитали студію та неабияк налякали ведучу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

землетрус

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне переміщення дітей пропонують карати до 12 років позбавлення волі – комітет рекомендував розширити поняття воєнних злочинів

За незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді