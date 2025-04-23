«Проверяли» не имеют ли пенсионеры денег «российского происхождения» – в Киеве пенсионерку обманули на 320 тысяч гривен

В Киеве мужчина выманил у женщины сотни тысяч гривен, выдавая себя за «проверяющего СБУ».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура сообщила о подозрении 56-летнему жителю столицы, которого подозревают в участии в мошеннической схеме, в результате которой пожилая женщина потеряла свои сбережения на сумму почти 320 тысяч гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что 76-летняя жительница Киева несколько месяцев назад заказала биологически активные добавки, однако не забрала их из почтового отделения. После этого ей начали звонить якобы продавцы, которые угрожали заблокировать ее пенсионную карточку в случае неуплаты заказа.

Впоследствии пенсионерке позвонили лица, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. Они сообщили, что проверяют граждан на связи со страной-агрессором и предложили «проверить» ее денежные сбережения - не имеют ли те «российского происхождения».

Под предлогом этой «проверки» женщина согласилась передать наличные в долларах и евро на общую сумму почти 320 тыс. грн мужчине, который представился работником СБУ. Ему она отдала средства якобы для их «легализации», после чего обещали вернуть.

Когда деньги не вернули, женщина обратилась в полицию. Правоохранители установили личность одного из участников схемы - ему инкриминируют мошенничество, совершенное в составе группы лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, а также возможных дополнительных потерпевших, которые могли пострадать от аналогичной схемы.

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