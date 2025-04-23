«Перевіряли» чи не мають пенсіонери грошей «російського походження» – у Києві пенсіонерку ошукали на 320 тисяч гривень

У Києві чоловік виманив у жінки сотні тисяч гривень, видаючи себе за «перевіряючого СБУ».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру 56-річному жителю столиці, якого підозрюють в участі у шахрайській схемі, внаслідок якої літня жінка втратила свої заощадження на суму майже 320 тисяч гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що 76-річна мешканка Києва кілька місяців тому замовила біологічно активні добавки, однак не забрала їх з поштового відділення. Після цього їй почали телефонувати нібито продавці, які погрожували заблокувати її пенсійну картку в разі несплати замовлення.

Згодом пенсіонерці зателефонували особи, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Вони повідомили, що перевіряють громадян на зв’язки з країною-агресором та запропонували «перевірити» її грошові заощадження — чи не мають ті «російського походження».

Під приводом цієї «перевірки» жінка погодилася передати готівку у доларах та євро на загальну суму майже 320 тис. грн чоловіку, який представився працівником СБУ. Йому вона віддала кошти нібито для їх «легалізації», після чого обіцяли повернути.

Коли гроші не повернули, жінка звернулася до поліції. Правоохоронці встановили особу одного з учасників схеми — йому інкримінують шахрайство, вчинене у складі групи осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, а також можливих додаткових потерпілих, які могли постраждати від аналогічної схеми.

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