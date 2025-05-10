Украинцы платят больше за еду, а инфляция бьет по кошельку – что подорожало

Фрукты, мясо и сахар подорожали — в чем причины роста цен на продукты.

Источник фото: Hobi industri / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Годовая инфляция в марте ускорилась до 15,1%. По данным Госстата, в апреле 2025 года потребительские цены выросли на 0,7% (по сравнению с мартом 2025 года), за 4 месяца с начала года – на 4,3% (по сравнению с декабрем 2024 года). Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, как указывает политик, продукты питания и безалкогольные напитки за месяц в целом подорожали на 1,8%.

Среди продовольственных товаров быстрее всего за последний месяц выросли в цене фрукты (+7,9%), мясо и мясопродукты (+3,8%), сахар (+2,2%). В то же время за месяц подешевели яйца (-2,5%) и масло (-0,2%).

Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в апреле была сдержанной. Быстрее всего подорожали амбулаторные услуги и услуги гостиниц и ресторанов (по +1%), подешевели – топливо и смазочные материалы (-2,2%) и различные товары и услуги (-2,8%).

В годовом измерении (по сравнению с апрелем 2024 года) потребительская инфляция продолжила ускоряться, достигнув 15,1% (14,6% в марте, 13,4% в феврале). Это максимум годовой инфляции с мая 2023 года.

Гетманцев указывает на два основных фактора ускорения инфляции, которое продолжается с середины прошлого года:

Сезонные факторы в виде неблагоприятных погодных условий летом и осенью прошлого года, которые привели к снижению урожайности и уменьшению предложения сельхозсырья и отдельных сырых продуктов питания.

Фундаментальные факторы, которые толкают вверх базовую инфляцию через рост производственных затрат на оплату труда, сырьё, энергоснабжение.

По его словам, в базовом сценарии тенденция к ускорению потребительской инфляции сохранится в мае 2025 года, после чего в июне 2025 года она должна пойти на спад. Однако многое будет зависеть от перспектив нового урожая.

В ближайшее время основным проинфляционным риском останется сама война, которая давит на производственные издержки бизнеса. В то же время способствовать замедлению инфляции будут сохранение жёсткой монетарной политики НБУ, который в апреле оставил учетную ставку на уровне 15,5%, и поддержание контролируемой ситуации на валютном рынке.

«Напомню, последний прогноз потребительской инфляции на конец года от НБУ – 8,7%, от МВФ – 9%, от Правительства – 9,5%», – отметил политик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.