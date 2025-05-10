Практика судів
  1. В Україні

Українці платять більше за їжу, а інфляція б'є по гаманцю – що подорожчало

16:01, 10 травня 2025
Фрукти, м'ясо та цукор подорожчали — у чому причини зростання цін на продукти.
Українці платять більше за їжу, а інфляція б'є по гаманцю – що подорожчало
Джерело фото: Hobi industri / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Річна інфляція у березні прискорилась до 15,1%. За даними Держслужби статистики, у квітні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,7% (до березня 2025 року), за 4 місяці з початку року – на 4,3% (до грудня 2024 року). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, як вказує політик, продукти харчування і безалкогольні напої за місяць в цілому подорожчали на 1,8%.

З продовольчих товарів найбільшими темпами за останній місяць зросли в ціні фрукти (+7,9%), м'ясо і м’ясопродукти (+3,8%) цукор (+2,2%). Водночас, за місяць подешевшали яйця (-2,5%) і масло (-0,2%).

Динаміка цін на непродовольчі товари і послуги у квітні була стриманою. Найбільшими темпами подорожчали амбулаторні послуги й послуги готелів і ресторанів (по +1%), подешевшали – паливо і мастила (-2,2%) й різні товари і послуги (-2,8%).

У річному вимірі (до квітня 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 15,1% (14,6% у березні, 13,4% у лютому). Це максимум річної інфляції із травня 2023 року.

Гетманцев вказує на два основні чинники прискорення інфляції, що триває із середини минулого року:

  • Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування. 
  • Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

За його словами, у базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться у травні 2025 року, після чого у червні 2025 року вона має піти на спад. Утім багато буде залежати від перспектив нового врожаю.

Найближчим часом головним проінфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу. Водночас, сприятимуть сповільненню інфляції збереження жорсткої монетарної політики НБУ, який у квітні залишив облікову ставку на рівні 15,5% та підтримка контрольованої ситуації на валютному ринку.  

«Нагадаю, останній прогноз споживчої інфляції на кінець року від НБУ – 8,7% від МВФ – 9%, від Уряду – 9,5%», – зауважив політик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі необхідності евакуації керування авто без відповідного права не вважатиметься протиправним – Верховний Суд

Верховний Суд пом’якшив покарання водію, який унаслідок злочинної самовпевненості порушив ПДР і заподіяв потерпілій тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

Здійснюючи перетин державного кордону, особа дає згоду на можливість здійснення особистого огляду – Верховний Суд

Адвокат вказував, що протокол особистого огляду не можна використовувати, оскільки його складено без письмового рішення керівника митного органу, протокол затримання й обшуку обвинуваченого не оформлювався, предмети вилучено в приміщенні митниці за відсутності попередньої згоди посадових осіб та без ухвали слідчого судді.

Позов власника про витребування майна, проданого на публічних торгах у порядку виконання судового рішення, підлягає задоволенню лише у разі визнання торгів недійсними – Верховний Суд

Позивач зазначала, що спірне майно вибуло з її володіння у зв’язку з незаконними діями державного виконавця та порушення процедури реалізації через електронні торги, однак Верховний Суд вказав, що вимоги про визнання недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності є неефективним способом захисту прав власника.

Уряд вніс зміни щодо порядку продовження відстрочки від призову і направлення на ВЛК

Кабмін врегулював питання «автоматичності» продовження відстрочки, умови направлення на ВЛК та змінив перелік документів для багатодітних і доглядачів.

Боржникам стане складніше продати майно – Рада розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект, який передбачає запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео