Українці платять більше за їжу, а інфляція б'є по гаманцю – що подорожчало

Фрукти, м'ясо та цукор подорожчали — у чому причини зростання цін на продукти.

Джерело фото: Hobi industri / Unsplash

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Річна інфляція у березні прискорилась до 15,1%. За даними Держслужби статистики, у квітні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,7% (до березня 2025 року), за 4 місяці з початку року – на 4,3% (до грудня 2024 року). Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, як вказує політик, продукти харчування і безалкогольні напої за місяць в цілому подорожчали на 1,8%.

З продовольчих товарів найбільшими темпами за останній місяць зросли в ціні фрукти (+7,9%), м'ясо і м’ясопродукти (+3,8%) цукор (+2,2%). Водночас, за місяць подешевшали яйця (-2,5%) і масло (-0,2%).

Динаміка цін на непродовольчі товари і послуги у квітні була стриманою. Найбільшими темпами подорожчали амбулаторні послуги й послуги готелів і ресторанів (по +1%), подешевшали – паливо і мастила (-2,2%) й різні товари і послуги (-2,8%).

У річному вимірі (до квітня 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 15,1% (14,6% у березні, 13,4% у лютому). Це максимум річної інфляції із травня 2023 року.

Гетманцев вказує на два основні чинники прискорення інфляції, що триває із середини минулого року:

Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування.

Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

За його словами, у базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться у травні 2025 року, після чого у червні 2025 року вона має піти на спад. Утім багато буде залежати від перспектив нового врожаю.

Найближчим часом головним проінфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу. Водночас, сприятимуть сповільненню інфляції збереження жорсткої монетарної політики НБУ, який у квітні залишив облікову ставку на рівні 15,5% та підтримка контрольованої ситуації на валютному ринку.

«Нагадаю, останній прогноз споживчої інфляції на кінець року від НБУ – 8,7% від МВФ – 9%, від Уряду – 9,5%», – зауважив політик.

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