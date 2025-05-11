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Зима в мае не отступает: Прикарпатье засыпало снегом, видео

15:51, 11 мая 2025
На горе Поп Иван Черногорский намело около 5 см снега.
Зима в мае не отступает: Прикарпатье засыпало снегом, видео
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В воскресенье, 11 мая, в Ивано-Франковской области выпал снег.

На горе Пип Иван Черногорский зафиксирован мороз -6 градусов, облачно, видимость ограничена, падает снег.

В течение суток выпало около 5 см снега. Объявлен I уровень опасности – желтый.

"Уходя в горы, следите за обновлением прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - напоминают спасатели, призывая быть осторожными во время путешествий.

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