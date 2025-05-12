В Одесской области запустили фейерверк – полиция начала уголовное производство

В Одесской области полиция расследует запуск фейерверка во время военного положения.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Измаильском районе Одесской области полицейские открыли уголовное производство из-за запуска фейерверка, запрещенного во время военного положения. Об этом сообщает полиция области.

Правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая документирует обстоятельства и устанавливает лиц, причастных к использованию пиротехники.

Сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание за грубое нарушение общественного порядка, совершенное с явным пренебрежением к обществу.

Полиция напоминает, что во время военного положения на территории Украины действует запрет на продажу и использование фейерверков, салютов, петард и любых других пиротехнических средств. За нарушение - предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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