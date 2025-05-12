На Одещині запустили феєрверк – поліція розпочала кримінальне провадження

На Одещині поліція розслідує запуск феєрверку під час воєнного стану.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Ізмаїльському районі Одеської області поліцейські відкрили кримінальне провадження через запуск феєрверку, забороненого під час воєнного стану. Про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка документує обставини та встановлює осіб, причетних до використання піротехніки.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання за грубе порушення громадського порядку, вчинене з явною зневагою до суспільства.

Поліція нагадує, що під час воєнного стану на території України діє заборона на продаж та використання феєрверків, салютів, петард і будь-яких інших піротехнічних засобів. За порушення — передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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