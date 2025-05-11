Мирні переговори можливі лише після 30 днів тиші на фронті, – Келлог

Представник Трампа з питань України заявив, що безумовне припинення вогню — головна передумова для миру.

Фото: DW

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Спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог, заявив, що початок мирних переговорів можливий лише після безумовного припинення вогню. Про це він написав у соцмережі X.

Він також підкреслив, що саме такого підходу дотримується і Дональд Трамп: «Як неодноразово заявляв президент Трамп, припиніть вбивства. Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього - перехід до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки».

Як повідомлялося, Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату — 15 травня.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він зазначив, що Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню.

Додамо, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію Путіна про переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня. Зокрема, Ердоган заявив, що «Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру».

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