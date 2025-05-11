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Мирные переговоры возможны только после 30 дней тишины на фронте, – Келлог

15:33, 11 мая 2025
Представитель Трампа по вопросам Украины заявил, что безусловное прекращение огня – главная предпосылка для мира.
Мирные переговоры возможны только после 30 дней тишины на фронте, – Келлог
Фото: DW
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Специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог, заявил, что начало мирных переговоров возможно только после безусловного прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

Он также подчеркнул, что именно такого подхода придерживается и Дональд Трамп: «Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства. Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него - переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот».

Как сообщалось, Путин предложил прямые переговоры с Украиной и назвал дату - 15 мая.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он отметил, что Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

Добавим, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Путина о переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая. В частности, Эрдоган заявил, что «Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира».

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США россия Дональд Трамп война Келлог переговоры

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