Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с РФ, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, назвав "хорошим знаком" то, что россияне задумались об окончании войны, И подчеркнув, что в мире все этого ждали.
По словам Президента, Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая.
"Самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - сказал Владимир Зеленский.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным».
Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».
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