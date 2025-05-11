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Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с РФ, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

10:50, 11 мая 2025
Владимир Зеленский отметил, что РФ должна прекратить огонь с 12 мая для того, чтобы Украина согласилась с предложением Путина начать прямые переговоры с 15 мая.
Зеленский заявил, что Украина готова встретиться с РФ, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, назвав "хорошим знаком" то, что россияне задумались об окончании войны, И подчеркнув, что в мире все этого ждали.

По словам Президента, Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая. 

"Самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - сказал Владимир Зеленский.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным».

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

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рф Украина война Владимир Зеленский

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