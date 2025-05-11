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Китаец подал в суд на разработчика игры из-за «виртуальных пощечин» — говорит, что впал в депрессию

12:17, 11 мая 2025
Игрок утверждает, что более 4800 унижений в игре повлекли за собой психологическую травму, а разработчик ничего не сделал, чтобы остановить травлю.
Китаец подал в суд на разработчика игры из-за «виртуальных пощечин» — говорит, что впал в депрессию
Фото: unsplash
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В Китае игрок с 15-летним стажем подал в суд на разработчика онлайн-игры Three Kingdoms Kill Online, заявив, что страдает от депрессии из-за систематических виртуальных унижений.

По его словам, за последние полгода его игровой персонаж получил более 4 800 «виртуальных пощечин» — предметов, которые другие игроки бросали в него после проигрыша.

Как сообщает South China Morning Post, истец, выступающий под псевдонимом Цяобэнь, является давним поклонником игры и занимает в ней наивысший ранг. Three Kingdoms Kill Online — это многопользовательская стратегия, действие которой відбувається во времена Трех царств (220–265 гг.). Ее разработала компания из Ханчжоу, а на рынке она с 2009 года.

После каждой победы, по словам Цяобэня, противники начали забрасывать его персонажа виртуальными яйцами и соломенными сандалиями — специальными игровыми предметами, вызывающими эффект пощечин на экране. Один из недавних инцидентов длился более 90 секунд. Эти предметы можно получить бесплатно или приобрести за небольшую плату.

«Каждый раз, когда в меня бросают яйцо, я чувствую себя униженным. Это вгоняет меня в депрессию», — заявил игрок.

По его мнению, компания сознательно допускает такие действия, а сами «оскорбительные предметы» приносят ей прибыль. Несмотря на многочисленные жалобы в службу поддержки, проблему не решили, поэтому мужчина обратился в суд с требованием компенсации — ее сумма не раскрывается.

Случай вызвал активное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи шутят, другие делятся похожими историями. Некоторые признаются, что сами использовали подобные предметы, чтобы «спасти лицо» после поражения. Один из комментариев: «Насколько бы силен ни был соперник, его все равно можно закидать яйцами и сандалиями».

В компании подтвердили, что эти предметы являются частью игрового процесса, но пообещали ввести ограничения на их использование. Также они заявили, что будут сотрудничать с судом в деле Цяобэня.

Один из юристов отметил, что подобные действия в игре могут быть оскорбительными, а компания обязана поддерживать порядок в игровом пространстве. Другой эксперт добавил, что если «кибербуллинг» нарушает личные права игрока, разработчик может нести гражданскую ответственность.

Мнения пользователей интернета разделились: одни считают ситуацию трагикомичной, другие поддерживают истца. Один игрок поделился: «В другой игре на моего персонажа охотились целый месяц. Каждый раз, как заходил — меня атаковали. Это действительно оставило травму».

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