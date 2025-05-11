Имеет ли право совместитель на пособие по нетрудоспособности из-за травмы на другой работе

В случае потери трудоспособности из-за несчастного случая другой работодатель, с которым работник имеет трудовые отношения, обязан оплатить первые пять дней временной нетрудоспособности за свой счет.

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В Пенсионный фонд в Донецкой области обратились с вопросом о помощи по нетрудоспособности из-за травмы на другой работе совместителя.

"Мой муж потерял трудоспособность из-за несчастного случая на предприятии. При этом он находится в трудовых отношениях с другим страхователем — преподает в учебном заведении. Получит ли он пособие по временной нетрудоспособности по месту работы по совместительству", - говорится в вопросе.

В ПФУ отметили, что законодательством предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или другую деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству (8-12 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по общеобязательному государственному социальному страхованию»).

Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает потерпевшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты – 100 процентов средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100 процентов средней заработной платы. При этом первые семнадцать дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за собственные средства.

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