В Одесской области раскрыли схему уклонения от мобилизации через фиктивное трудоустройство

950 долларов за «бронь» — задержали организаторов схемы заработка на мужчинах призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации.

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В Одесской области раскрыта очередная схема уклонения от мобилизации — военнообязанным помогали получить бронь через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, двое подозреваемых организовали схему незаконного заработка на мужчинах призывного возраста, стремящихся избежать мобилизации.

Так, одному из военнообязанных они предложили оформить должность программиста в коммунальном предприятии критической инфраструктуры, сотрудники которого имеют право на бронирование.

Стоимость такой «услуги» составляла 950 долларов. За эти деньги фигуранты обещали повлиять на руководство учреждения и оформить все необходимые документы.

Подозреваемые были задержаны после получения первой части неправомерной выгоды. В настоящее время одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другому — домашний арест. Проверяется возможная причастность других лиц.

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