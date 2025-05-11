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На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування

11:42, 11 травня 2025
950 доларів за «бронь» — затримали організаторів схеми заробітку на чоловіках призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації.
На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування
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На Одещині викрито чергову схему ухилення від мобілізації — військовозобов’язаним спряли у бронюванні через працевлаштування. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє підозрюваниз організували схему протиправного заробітку на чоловіках призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації.

Так, одному із військовозобов’язаних вони запропонували оформлення на посаду програміста комунального підприємства критичної інфраструктури, працівники якого мають право на бронювання.

Вартість такої «послуги» становила 950 доларів. За ці кошти фігуранти гарантували вплинути на керівництво установи для оформлення всіх необхідних документів.

Підозрюваних затримано після одержання першої частини неправомірної вигоди. Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт. Перевіряється ймовірна причетність інших осіб.

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