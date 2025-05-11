Суд не врахував карантин і воєнний стан як підставу для скасування штрафу на 196 тисяч грн за порушення строків реєстрації податкових накладних

Суд підтримав позицію податкової служби у справі щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника, за результатами якої складено акт та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних на загальну суму 196,5 тис. гривень.

Надаючи оцінку доводам позивача про безпідставність застосування до нього штрафу з огляду на запровадження на території України карантину та воєнного стану, суд зазначив, що Законом України від 12.05.2022 №2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон України №2260-IX), який набрав чинності 27.05.2022, поновлено відповідальність платників податків у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок згідно з Податковим кодексом України (далі – ПК України), законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПК України, що звільняють від фінансової відповідальності.

При цьому, підпункт 69.2 підпункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України скасовано дію мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19).

До того ж, суд врахував, що наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 №225, який набрав чинності 06.09.2022, затверджено Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

Суд звернув увагу, що платники податків, які із заявою про відсутність можливості виконати податковий обов’язок до контролюючого органу не зверталися та стосовно яких рішення щодо неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку контролюючим органом не приймалося, або які зверталися до контролюючого органу із заявою про відсутність можливості виконати податковий обов’язок та стосовно яких контролюючим органом було прийнято рішення щодо можливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкового обов’язку лише за умови складання цих податкових накладних у період з 24.02.2022 до 27.05.2022 (тобто до дня набрання чинності Законом України №2260-IX) за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15.07.2022.

У спірних правовідносинах позивачем несвоєчасно (тобто після 15.07.2022) зареєстровані податкові накладні, які складені з 01.04.2022 по 22.05.2022, а податкові накладні з 08.06.2022 по 23.06.2022 складені вже після набрання чинності вищезазначеними змінами.

Крім того, матеріалами справи встановлено, що позивач із заявою про відсутність можливості виконання податкового обов’язку до Головного управління ДПС у Полтавській області не звертався, податковим органом рішення щодо неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку не приймалося.

Суд стверджує, що Закон України від 12.01.2023 №2876-IX «Про внесення змін до розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» (далі - Закон України №2876-IX) не містить прямої вказівки про надання його нормам зворотної дії в часі, а отже його дія не розповсюджується на період до набрання ним чинності. Крім того, відповідальність, встановлена пункту 90 підрозділу 2 розділу XX ПК України, застосовується за порушення платниками податку на додану вартість граничного строку передбаченого для пункту 89 цього розділу, тобто прямо пов’язана зі збільшеними строками реєстрації податкових накладних.

Податкове правопорушення у вигляді несвоєчасної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних є триваючим порушенням, початком якого є наступний день за останнім (граничним) днем реєстрації податкової накладної, а припиняється таке порушення в день фактичної реєстрації податкової накладної.

А тому розповсюджувати дію пунктів 89, 90 ПК України на правовідносини, які були припинені (тобто податкові накладні складені та зареєстровані з порушенням строку, який визначений пунктом 201.1 статті 201 ПК України, до внесення змін Законом України №2876-IX) є неможливим.

Відтак, зменшений розмір штрафних санкцій може бути застосований лише щодо податкових накладних, складених та зареєстрованих несвоєчасно після набрання чинності Законом України №2876-IX або до накладних, строк реєстрації яких не скінчився станом на день набрання чинності цим Законом (08 лютого 2023 року).

Зазначені аргументи призвели до прийняття рішення Полтавським окружним адміністративним судом від 4 квітня 2025 у справі №440/10325/24 на користь контролюючого органу.

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