Суд не учел карантин и военное положение как основание для отмены штрафа на 196 тысяч грн за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

Суд поддержал позицию налоговой службы по делу о несвоевременной регистрации налоговых накладных.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом проведена камеральная проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных на общую сумму 196,5 тыс. гривен.

Оценивая доводы истца о необоснованности применения к нему штрафа ввиду введения на территории Украины карантина и военного положения, суд указал, что Законом Украины от 12.05.2022 №2260-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» (далее – Закон Украины №2260-IX), который вступил в силу 27.05.2022, восстановлена ответственность налогоплательщиков в случае выявления нарушений законодательства по результатам проведенных проверок согласно Налоговому кодексу Украины (далее – НК Украины), законам, контроль за выполнением которых возложен на контролирующие органы, с учетом обстоятельств, предусмотренных подпунктом 112.8.9 пункта 112.8 статьи 112 НК Украины, освобождающих от финансовой ответственности.

При этом, подпункт 69.2 подпункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НК Украины отменил действие моратория (приостановки) применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) на период действия военного, чрезвычайного положения и/или на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Кроме того, суд учел, что приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 №225, который вступил в силу 06.09.2022, утвержден Порядок подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НК Украины.

Суд обратил внимание, что налогоплательщики, которые с заявлением об отсутствии возможности выполнить налоговую обязанность в контролирующий орган не обращались и в отношении которых решение о невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности контролирующим органом не принималось, либо которые обращались с таким заявлением, и в отношении которых контролирующим органом было принято решение о возможности своевременного исполнения налоговой обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение налоговой обязанности только при условии составления таких налоговых накладных в период с 24.02.2022 по 27.05.2022 (то есть до дня вступления в силу Закона Украины №2260-IX), при условии регистрации этими плательщиками налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных до 15.07.2022.

В спорных правоотношениях истцом несвоевременно (то есть после 15.07.2022) зарегистрированы налоговые накладные, составленные с 01.04.2022 по 22.05.2022, а налоговые накладные с 08.06.2022 по 23.06.2022 составлены уже после вступления в силу вышеуказанных изменений.

Кроме того, материалами дела установлено, что истец с заявлением об отсутствии возможности выполнения налоговой обязанности в Главное управление ГНС в Полтавской области не обращался, налоговым органом решение о невозможности своевременного выполнения налоговой обязанности налогоплательщиком не принималось.

Суд утверждает, что Закон Украины от 12.01.2023 №2876-IX «О внесении изменений в раздел XX "Заключительные положения" Налогового кодекса Украины относительно восстановления ограничения пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения» (далее – Закон Украины №2876-IX) не содержит прямого указания о предоставлении его нормам обратной силы во времени, а следовательно, его действие не распространяется на период до вступления его в силу. Кроме того, ответственность, установленная пунктом 90 подраздела 2 раздела XX НК Украины, применяется за нарушение плательщиками налога на добавленную стоимость предельного срока, предусмотренного для пункта 89 этого раздела, то есть прямо связана с увеличенными сроками регистрации налоговых накладных.

Нарушение налогового законодательства в виде несвоевременной регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных является продолжающимся нарушением, началом которого является следующий день за последним (предельным) днем регистрации налоговой накладной, а прекращается такое нарушение в день фактической регистрации налоговой накладной.

Следовательно, распространять действие пунктов 89, 90 НК Украины на правоотношения, которые были прекращены (то есть налоговые накладные составлены и зарегистрированы с нарушением срока, определенного пунктом 201.1 статьи 201 НК Украины, до внесения изменений Законом Украины №2876-IX) невозможно.

Таким образом, уменьшенный размер штрафных санкций может быть применен только в отношении налоговых накладных, составленных и зарегистрированных несвоевременно после вступления в силу Закона Украины №2876-IX или к накладным, срок регистрации которых не истек по состоянию на день вступления в силу этого Закона (08 февраля 2023 года).

Указанные аргументы привели к принятию решения Полтавским окружным административным судом от 4 апреля 2025 года по делу №440/10325/24 в пользу контролирующего органа.

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