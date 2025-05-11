Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных проблем для человечества

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV выступил с первой речью, в которой поделился своим видением понтификата. Он назвал искусственный интеллект одной из важнейших проблем современности, угрожающей человеческому достоинству, справедливости и труду. Об этом сообщает Associated Press.

Лев XIV заявил кардиналам, что развитие ИИ ставит под угрозу защиту человеческого достоинства, справедливости и прав трудящихся.

«В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи в сфере защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — сказал понтифик.

Как отмечает издание, продолжая тему вызовов, с которыми сталкивается человечество на фоне развития ИИ, Папа Лев XIV призвал международные организации к созданию нормативных документов для регулирования этой технологии.

Понтифик также пояснил, что выбор имени был вдохновлён жизнью и достижениями Папы Льва XIII, который возглавлял Церковь с 1878 по 1903 год и считается основоположником современной католической социальной мысли. В своей энциклике 1891 года он критиковал капитализм и эксплуатацию рабочих на предприятиях.

В своей речи Лев XIV пообещал продолжить инициативы своего предшественника Папы Франциска, в частности — курс на сближение Церкви с «наименьшими и отверженными». Он также подчеркнул, что Католическая церковь должна стать более инклюзивной.

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