Папа Римський Лев XIV назвав штучний інтелект однією з головних проблем для людства

Понтифік закликав міжнародні організації розробити нормативні документи для регулювання цієї технології.

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Новообраний Папа Римський Лев XIV виступив із першою промовою, у якій поділився баченням свого понтифікату. Він назвав штучний інтелект одним із найважливіших викликів сучасності, що ставить під загрозу гідність людини, справедливість і працю. Про це повідомляє Associated Press.

Лев XIV сказав кардиналам, що штучний інтелект створює проблеми для захисту людської гідності, справедливості та праці.

«У наші дні Церква пропонує всім скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію та розробки в галузі штучного інтелекту, які ставлять нові завдання у сфері захисту людської гідності, справедливості й праці», — заявив понтифік.

Як зазначає видання, продовжуючи тему викликів, які очікують людство з розвитком штучного інтелекту, Папа Лев XIV закликав міжнародні організації розробити нормативні документи для регулювання цієї технології.

Понтифік також пояснив, що вибір імені був натхненний життєвим шляхом і здобутками Папи Лева XIII, який очолював Церкву з 1878 по 1903 рік і вважається засновником сучасної католицької соціальної думки. У 1891 році він критикував капіталізм та експлуатацію працівників на підприємствах.

У зверненні Лев XIV пообіцяв продовжити ініціативи свого попередника, Папи Франциска, зокрема — курс на зближення Церкви з «найменшими та відкинутими». Також він наголосив, що Католицька церква має стати більш інклюзивною.

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