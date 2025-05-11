MI6 вперше в історії може вперше очолити жінка — фавориткою є посол Британії при ООН

Керівництво британської зовнішньої розвідки MI6 обирає нову главу спецслужби серед трьох жіночих кандидатур.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії вперше за понад столітню історію Секретної розвідувальної служби (MI6) її очолить жінка. Про це повідомляє The Times. Нову очільницю мають призначити восени після відставки чинного керівника Річарда Мура.

Фінальні співбесіди з трьома кандидатками пройшли минулого тижня. Дві з них — діючі співробітниці MI6, чиї імена не розголошуються з міркувань безпеки. Третьою є Барбара Вудворд — чинний посол Великої Британії при ООН.

Барбара Вудворд, якій 63 роки, вважається фавориткою на цю посаду. Вона має багаторічний досвід дипломатичної служби, зокрема працювала в Пекіні. Проте саме цей досвід викликає занепокоєння серед частини політикуму: критики вважають, що вона занадто м’яко ставилася до дій Китаю під час свого посольства у 2015–2020 роках.

Зокрема, Вудворд закидають, що вона не висловлювала відкритої критики на адресу китайської влади за переслідування мусульман-уйгурів, які, за численними свідченнями, зазнають масових утисків, ув’язнення в «табори перевиховання» та катувань. Після того як Китай запровадив санкції проти п’яти британських парламентарів за їхню позицію щодо уйгурського питання, дипломатка, як стверджується, «не зробила абсолютно нічого, щоб допомогти».

Барбарі Вудворд також закидають, що вона публічно відкинула ідею незалежності Тайваню, коли залишала Пекін. Попри це, вона має солідний досвід у сфері міжнародних відносин — здобула відповідний ступінь в Єлі, викладала англійську в Китаї, працювала у МЗС з 1994 року і очолювала Прикордонну службу Британії.

Як відомо, моменту заснування MI6 у 1909 році службу очолювали лише чоловіки — загалом 17 осіб. Чинний керівник сер Річард Мур, який перебуває на посаді з 2020 року, сам наголошував, що хоче стати останнім директором, обраним із суто чоловічого списку кандидатів.

MI6 займається збором розвідувальної інформації за межами країни. Нового очільника обиратиме прем’єр-міністр за рекомендацією експертної комісії, до якої входять міністр закордонних справ Девід Леммі та радник з нацбезпеки Джонатан Павелл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.