Практика судів
  1. У світі

MI6 вперше в історії може вперше очолити жінка — фавориткою є посол Британії при ООН

10:15, 11 травня 2025
Керівництво британської зовнішньої розвідки MI6 обирає нову главу спецслужби серед трьох жіночих кандидатур.
MI6 вперше в історії може вперше очолити жінка — фавориткою є посол Британії при ООН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії вперше за понад столітню історію Секретної розвідувальної служби (MI6) її очолить жінка. Про це повідомляє The Times. Нову очільницю мають призначити восени після відставки чинного керівника Річарда Мура.

Фінальні співбесіди з трьома кандидатками пройшли минулого тижня. Дві з них — діючі співробітниці MI6, чиї імена не розголошуються з міркувань безпеки. Третьою є Барбара Вудворд — чинний посол Великої Британії при ООН.

Барбара Вудворд, якій 63 роки, вважається фавориткою на цю посаду. Вона має багаторічний досвід дипломатичної служби, зокрема працювала в Пекіні. Проте саме цей досвід викликає занепокоєння серед частини політикуму: критики вважають, що вона занадто м’яко ставилася до дій Китаю під час свого посольства у 2015–2020 роках.

Зокрема, Вудворд закидають, що вона не висловлювала відкритої критики на адресу китайської влади за переслідування мусульман-уйгурів, які, за численними свідченнями, зазнають масових утисків, ув’язнення в «табори перевиховання» та катувань. Після того як Китай запровадив санкції проти п’яти британських парламентарів за їхню позицію щодо уйгурського питання, дипломатка, як стверджується, «не зробила абсолютно нічого, щоб допомогти».

Барбарі Вудворд також закидають, що вона публічно відкинула ідею незалежності Тайваню, коли залишала Пекін. Попри це, вона має солідний досвід у сфері міжнародних відносин — здобула відповідний ступінь в Єлі, викладала англійську в Китаї, працювала у МЗС з 1994 року і очолювала Прикордонну службу Британії.

Як відомо, моменту заснування MI6 у 1909 році службу очолювали лише чоловіки — загалом 17 осіб. Чинний керівник сер Річард Мур, який перебуває на посаді з 2020 року, сам наголошував, що хоче стати останнім директором, обраним із суто чоловічого списку кандидатів.

MI6 займається збором розвідувальної інформації за межами країни. Нового очільника обиратиме прем’єр-міністр за рекомендацією експертної комісії, до якої входять міністр закордонних справ Девід Леммі та радник з нацбезпеки Джонатан Павелл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Великобританія Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Без реагування ВККС кадрова криза в Одеському та інших апеляційних судах загрожує зупинкою правосуддя — звернення

Ситуація з нестачею суддів в апеляційних судах загострюється і безпосередньо впливає на доступ громадян до правосуддя, що потребує термінового реагування з боку ВККС, ВРП і ДСА.

Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.

Як студенти-юристи будуть проходити практику в судах — РСУ погодила програму для вищих навчальних закладів

Університети будуть укладати договори з Державною судовою адміністрацією та судами, а студентів навчатимуть роботі в апараті суду та вмінню писати судові рішення.

Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Викривачів випадків відмивання коштів на підприємствах захистять, а покарання за протидію суб’єкту первинного фінансового моніторингу значно посилять – Кабмін пропонує внести зміни до КУпАП та Кримінального кодексу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси