MI6 впервые в истории может впервые возглавить женщина – фавориткой является посол Британии при ООН

Руководство британской внешней разведки MI6 выбирает новую главу спецслужбы среди трех женских кандидатур.

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В Великобритании впервые за более чем столетнюю историю Секретной разведывательной службы (MI6) её возглавит женщина. Об этом сообщает The Times. Нового руководителя назначат осенью после отставки нынешнего главы Ричарда Мура.

Финальные собеседования с тремя кандидатками прошли на прошлой неделе. Две из них — действующие сотрудницы MI6, чьи имена не разглашаются по соображениям безопасности. Третья — Барбара Вудворд, нынешний посол Великобритании при ООН.

Барбаре Вудворд 63 года, и она считается фавориткой на эту должность. У неё большой дипломатический опыт, в том числе работа в Пекине. Однако именно этот досвід вызывает обеспокоенность у части политиков: критики считают, что во время своей дипломатической службе в Китае в 2015–2020 годах она занимала слишком мягкую позицию.

В частности, Вудворд упрекают в том, что она не высказывала явной критики в адрес китайских властей за преследование мусульман-уйгуров, которые, по многочисленным свидетельствам, подвергаются массовым репрессиям, заключению в «лагеря перевоспитания» и пыткам. После того как Китай ввёл санкции против пяти британских парламентариев за их позицию по уйгурскому вопросу, утверждается, что дипломатка «не сделала абсолютно ничего, чтобы помочь».

Также её критикуют за публичное отрицание возможности независимости Тайваня, когда она покидала Пекин. Тем не менее, Вудворд обладает серьёзной подготовкой в сфере международных отношений — получила степень в Йельском университете, преподавала английский язык в Китае, работает в МИД с 1994 года и ранее возглавляла Пограничную службу Великобритании.

С момента основания MI6 в 1909 году службу возглавляли исключительно мужчины — всего 17 человек. Действующий глава сэр Ричард Мур, который занимает пост с 2020 года, сам заявлял, что хотел бы стать последним директором, избранным из полностью мужского списка кандидатов.

MI6 занимается сбором разведывательной информации за пределами страны. Нового руководителя назначит премьер-министр Великобритании по рекомендации экспертной комиссии, в которую входят министр иностранных дел Дэвид Лемми и советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

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