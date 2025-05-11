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Чи має право сумісник на допомогу по непрацездатності через травму на іншій роботі

11:59, 11 травня 2025
У разі втрати працездатності через нещасний випадок інший роботодавець, з яким працівник має трудові відносини, зобов’язаний оплатити перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за свій рахунок.
Чи має право сумісник на допомогу по непрацездатності через травму на іншій роботі
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До Пенсійного фонду у Донецькій області звернулися з питанням щодо допомоги по непрацездатності через травму на іншій роботі суміснику. 

"Мій чоловік втратив працездатність через нещасний випадок на підприємстві. При цьому він перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником — викладає в навчальному закладі. Чи отримає він допомогу по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом", - йдеться у запитанні. 

У ПФУ зазначили, що законодавством передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом (Закон України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування»).

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

Допомога по тимчасовій непрацездатності призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати. При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.

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страхування Пенсійний фонд

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