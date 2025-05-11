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Китаєць подав до суду на розробника гри через «віртуальні ляпаси» — каже, що впав у депресію

12:17, 11 травня 2025
Гравець стверджує, що понад 4800 принижень у грі спричинили психологічну травму, а розробник нічого не зробив, аби зупинити цькування.
Китаєць подав до суду на розробника гри через «віртуальні ляпаси» — каже, що впав у депресію
Фото: unsplash
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У Китаї гравець із 15-річним стажем подав до суду на розробника онлайн-гри Three Kingdoms Kill Online, заявивши, що переживає депресію через систематичне віртуальне приниження.

За його словами, за останні пів року його ігровий персонаж отримав понад 4 800 «віртуальних ляпасів» у вигляді предметів, які кидали суперники після поразки.

Як повідомляє South China Morning Post., позивач, який користується псевдонімом Цяобень, є давнім шанувальником гри й має у ній найвищий ранг. Three Kingdoms Kill Online — це багатокористувацька гра на тему епохи Трьох царств (220–265 рр.), яку розробила компанія з Ханчжоу, і яка з 2009 року має активну базу гравців.

Після кожної перемоги, як зазначає Цяобень, інші гравці почали кидати в його персонажа віртуальні яйця та солом’яні сандалі — спеціальні предмети, які викликають ефект «ляпасів» на екрані. Один з останніх інцидентів тривав понад 90 секунд. Ці предмети доступні безкоштовно в грі або ж за невелику плату.

«Кожного разу, коли в мене кидають яйце, я відчуваю, що втрачаю гідність. Це вганяє мене в депресію», — сказав Цяобень.

За його словами, компанія толерує такі дії гравців, а самі «принизливі предмети» приносять прибуток розробнику. Попри численні скарги в службу підтримки, проблему не вирішили. Тож чоловік вирішив звернутися до суду з вимогою про компенсацію — суму наразі не розголошено.

У соцмережах гравці обговорюють випадок, жартують та діляться власним досвідом. Деякі зізнаються, що самі використовували такі предмети, аби «відновити гідність» після поразки. Один користувач написав: «Яким би сильним не був суперник, його все одно можуть завалити яйцями й сандалями».

У компанії підтвердили, що яйця й сандалі є частиною ігрового процесу, але пообіцяли обмежити їх використання. Там також заявили, що співпрацюватимуть із судом у справі Цяобеня.

Один із адвокатів наголосив, що подібні дії в грі можуть бути образливими, а компанія несе відповідальність за підтримання порядку в ігровому середовищі. Інший юрист додав, що якщо подібний «кібербулінг» порушує особисті права гравця, компанія може бути притягнута до цивільної відповідальності.

Думки користувачів мережі розділилися: хтось називає ситуацію трагікомічною, інші — підтримують позивача. Один гравець розповів: «У мене в іншій грі цілий місяць полювали на персонажа. Щоразу, як заходив, мене атакували. Це справді залишило травму».

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суд позов Китай

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