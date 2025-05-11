Зеленський заявив, що Україна готова зустрітися з РФ, якщо Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня

Володимир Зеленський зазначив, що РФ має припинити вогонь з 12 травня для того, аби Україна погодилася на пропозицію Путіна почати прямі переговори з 15 травня.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі, назвавши "хорошим знаком" те, що росіяни замислилися про закінчення війни, та підкресливши, що у світі всі цього чекали.

За словами Президента, Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню з 12 травня.

"Найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - сказав Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім».

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

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