Практика судів
  1. В Україні

Зеленський заявив, що Україна готова зустрітися з РФ, якщо Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня

10:50, 11 травня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що РФ має припинити вогонь з 12 травня для того, аби Україна погодилася на пропозицію Путіна почати прямі переговори з 15 травня.
Зеленський заявив, що Україна готова зустрітися з РФ, якщо Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі, назвавши "хорошим знаком" те, що росіяни замислилися про закінчення війни, та підкресливши, що у світі всі цього чекали.

За словами Президента, Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню з 12 травня.

"Найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - сказав Володимир Зеленський. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім».

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

рф Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

Державна податкова служба зможе розкривати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі – законопроект уряду

Урядовий законопроект про Реєстр рахунків передбачає, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та іншим

Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром

Комітет рекомендував прийняти в цілому як закон зміни до КПК.

Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Без реагування ВККС кадрова криза в Одеському та інших апеляційних судах загрожує зупинкою правосуддя — звернення

Ситуація з нестачею суддів в апеляційних судах загострюється і безпосередньо впливає на доступ громадян до правосуддя, що потребує термінового реагування з боку ВККС, ВРП і ДСА.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси