Не может быть переговоров, пока говорит оружие, — Макрон

Президент Франции Макрон призвал РФ дать четкий ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня с 12 мая.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

"В Киеве вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. Президент Зеленский взял на себя обязательство без всяких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России", - написал он в соцсети Х, и добавил, что "не может быть никаких переговоров, когда говорит оружие, не может быть никакого диалога, если в то же время бомбят гражданское население".

Макрон отметил, что необходимо прекращение огня для начала переговоров.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он отметил, что Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая.

Эммануэль Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным».

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

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