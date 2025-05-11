В Гоструде ответили, можно ли ограничить отпуск лица с инвалидностью 2 группы

В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда разъяснили, является ли нарушением законодательства со стороны работодателя ограничение продолжительности отпуска для лица с инвалидностью II группы 24 календарными днями.

Если работодатель ограничивает ежегодный основной отпуск для человека с инвалидностью только из-за действия военного положения, при этом имея возможность предоставить отпуск полной продолжительности, это не будет считаться добросовестным исполнением трудовых обязанностей. Согласно трудовому законодательству (ст. 141 и 158 КЗоТ), работодатель обязан учитывать потребности работников, улучшать условия труда и быта, а также обеспечивать физическое и психическое здоровье сотрудников, снижая уровень рисков и стресса на рабочем месте.

Согласно ч. 7 ст. 6 Закона Украины «Об отпусках», лица с инвалидностью I и II группы имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лица с инвалидностью III группы — 26 дней. Целью такой нормы является обеспечение равенства, поддержка здоровья и социальная защита работников с инвалидностью, учитывая их повышенные потребности в отдыхе из-за хронических заболеваний и других факторов. Это соответствует положениям Конвенции ООН о правах инвалидов и ст. 43, 45 Конституции Украины, гарантирующих право на труд и отдых.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 12 Закона Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», во время действия военного положения работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного отпуска 24 календарными днями. Остальные неиспользованные дни могут быть предоставлены после завершения или отмены военного положения. Также работодатель может по своему усмотрению предоставить такие дни без сохранения заработной платы.

Важно отметить, что Закон № 2136-IX не отменяет положений статьи 6 Закона «Об отпусках» относительно увеличенной продолжительности отпусков для людей с инвалидностью.

Если объективные обстоятельства действительно не позволяют предоставить отпуск полной продолжительности, ограничение 24 днями считается допустимым, но окончательное решение остаётся за работодателем. В случае увольнения работника во время военного положения, компенсация за неиспользованные дни отпуска должна быть выплачена в полном объёме.

Во избежание конфликтных ситуаций работодателям рекомендовано инициировать изменения в коллективный договор или принять локальный нормативный акт, регулирующий порядок предоставления отпусков в условиях военного времени, особенно для уязвимых категорий работников.

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