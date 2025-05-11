Не може бути переговорів, поки говорить зброя, — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню.
"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", - написав він у соцмережі Х, та додав, що "не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя, не може бути ніякого діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення".
Макрон зазначив, що потрібне припинення вогню для початку переговорів.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він зазначив, що Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню з 12 травня.
Еммануель Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім».
Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».
Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.
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