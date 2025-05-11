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Не може бути переговорів, поки говорить зброя, — Макрон

13:10, 11 травня 2025
Президент Франції Макрон закликав РФ дати чітку відповідь на пропозицію про 30-денне припинення вогню з 12 травня.
Не може бути переговорів, поки говорить зброя, — Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню. 

"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", - написав він у соцмережі Х, та додав, що "не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя, не може бути ніякого діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення".

Макрон зазначив, що потрібне припинення вогню для початку переговорів.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він зазначив, що  Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню з 12 травня.

Еммануель Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім».

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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рф Україна війна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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