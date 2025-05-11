За побег в Молдову — до 17 тысяч долларов: в Одессе задержан 23-летний организатор переправки мужчин

Молодой человек предлагал военнообязанным нелегальный выезд за границу вне пунктов пропуска.

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В Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Об этом сообщает региональная полиция.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Раздельнянского района. Ему уже сообщено о подозрении по двум эпизодам, избрана мера пресечения. Дельцу грозит длительное лишение свободы.

По данным следствия, молодой человек наладил схему переправки военнообязанных мужчин за пределами официальных пунктов пропуска, находя клиентов через мессенджеры.

Следователи задокументировали подготовку нескольких попыток незаконного пересечения границы — как пешком, так и на лодке через водоём.

В частности, фигурант пообещал трём мужчинам помочь с побегом в Молдову за вознаграждение в размере 17, 14 и 7 тысяч долларов. Все они внесли ему по 1000 долларов предоплаты и начали ожидать выезда в приграничные районы Одесской области.

Однако планы были сорваны. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в процессуальном порядке, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 566 тысяч гривен.

На данный момент следователи одесской полиции собрали достаточно доказательств и сообщили подозрение по двум фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и пособничества, в том числе из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос о предъявлении подозрения по третьему эпизоду.

Согласно действующему законодательству, за такие преступления подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования полиция также будет устанавливать возможных сообщников фигуранта. Следствие продолжается.

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