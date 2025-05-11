Практика судов
  1. В Украине

За побег в Молдову — до 17 тысяч долларов: в Одессе задержан 23-летний организатор переправки мужчин

22:27, 11 мая 2025
Молодой человек предлагал военнообязанным нелегальный выезд за границу вне пунктов пропуска.
За побег в Молдову — до 17 тысяч долларов: в Одессе задержан 23-летний организатор переправки мужчин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Об этом сообщает региональная полиция.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Раздельнянского района. Ему уже сообщено о подозрении по двум эпизодам, избрана мера пресечения. Дельцу грозит длительное лишение свободы.

По данным следствия, молодой человек наладил схему переправки военнообязанных мужчин за пределами официальных пунктов пропуска, находя клиентов через мессенджеры.

Следователи задокументировали подготовку нескольких попыток незаконного пересечения границы — как пешком, так и на лодке через водоём.

В частности, фигурант пообещал трём мужчинам помочь с побегом в Молдову за вознаграждение в размере 17, 14 и 7 тысяч долларов. Все они внесли ему по 1000 долларов предоплаты и начали ожидать выезда в приграничные районы Одесской области.

Однако планы были сорваны. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в процессуальном порядке, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 566 тысяч гривен.

На данный момент следователи одесской полиции собрали достаточно доказательств и сообщили подозрение по двум фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и пособничества, в том числе из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос о предъявлении подозрения по третьему эпизоду.

Согласно действующему законодательству, за такие преступления подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования полиция также будет устанавливать возможных сообщников фигуранта. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Национальная полиция полиция взятка Одесса призыв Молдова военнообязанный военная служба пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
УПК не определяет обязательным условием задержания лица видеофиксацию, участие защитника и понятых – Верховный Суд

Также Верховный Суд указал, что УПК не ставит перед полицейским требования уже в момент задержания убедиться вне разумного сомнения в том, что лицо, которое он подозревает в совершении преступления, действительно его совершило.

В УК и УПК устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военнослужащих, которые ранее совершили СЗЧ или дезертирство

В Верховной Раде зарегистрировали разработанные Минобороны изменения в Уголовный кодекс и УПК относительно порядка освобождения от уголовной ответственности военнослужащих, которые добровольно вернулись на службу после самовольного оставления воинской части или дезертирства.

Суды смогут чаще рассматривать уголовные производства в отсутствие участников – комитет рекомендовал принять закон

В частности, для предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Верховный Суд разъяснил условия признания уважительной причиной пропуска процессуального срока в связи с введением военного положения

Сотрудники прокуратуры покидали территории, которые на тот момент были оккупированы, — является ли это уважительной причиной пропуска срока, разъяснил Верховный Суд.

Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси