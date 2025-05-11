13 тысяч за «липовую» отсрочку – суд наказал экс-банкира со Львовщины

Экс-банкира во Львове оштрафовали за «помощь» с отсрочкой от мобилизации.

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Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор бывшему руководителю отделения банка, который за 13 тысяч долларов согласился способствовать уклонению от мобилизации путем подделки документов. Об этом говорится в решении суда по делу №459/449/25.

Как установило следствие, в октябре 2024 года обвиняемый предложил военнообязанному мужчине «оформить» отсрочку. За денежное вознаграждение банкир обещал обеспечить фальшивое решение судебно-психиатрической экспертизы о психическом расстройстве у матери клиента, что позволяло бы оформить опеку и избежать мобилизации.

Мужчину задержали во время передачи суммы в долларовом эквиваленте - купюры были имитированы. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся.

Суд признал его виновным по статье 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначил наказание в виде штрафа в размере 540 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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