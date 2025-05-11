Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

13 тысяч за «липовую» отсрочку – суд наказал экс-банкира со Львовщины

17:57, 11 мая 2025
Экс-банкира во Львове оштрафовали за «помощь» с отсрочкой от мобилизации.
13 тысяч за «липовую» отсрочку – суд наказал экс-банкира со Львовщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор бывшему руководителю отделения банка, который за 13 тысяч долларов согласился способствовать уклонению от мобилизации путем подделки документов. Об этом говорится в решении суда по делу №459/449/25.

Как установило следствие, в октябре 2024 года обвиняемый предложил военнообязанному мужчине «оформить» отсрочку. За денежное вознаграждение банкир обещал обеспечить фальшивое решение судебно-психиатрической экспертизы о психическом расстройстве у матери клиента, что позволяло бы оформить опеку и избежать мобилизации.

Мужчину задержали во время передачи суммы в долларовом эквиваленте - купюры были имитированы. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся.

Суд признал его виновным по статье 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначил наказание в виде штрафа в размере 540 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов мобилизация банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

У мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления автомобилем по иску ТЦК, полиция будет изымать водительские удостоверения – законопроект Кабмина

Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия удостоверений у лиц, которые временно ограничены в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

Верховный Суд разъяснил разницу между явкой с повинной и активным содействием раскрытию преступления

Адвокат указывал, что судами не учтены наличие искреннего раскаяния и явка с повинной.

Инициирование судебного разбирательства с целью затруднения раздела совместного имущества супругов – позиция Верховного Суда

Участники судебного процесса злоупотребляют правами, если как связанные или аффилированные лица инициируют судебное разбирательство с целью затруднения раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси