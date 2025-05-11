В Полтавской области мужчина погиб от взрыва боеприпаса — полиция выясняет обстоятельства

В селе Вербки Кременчугского района Полтавской области в результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. Об этом сообщили в полиции.
О происшествии стало известно 10 мая около 4:50 утра.
По предварительным данным, взрыв произошёл на территории частного домовладения. Погибшему мужчине было 32 года — он родился в 1992 году.
Правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасного предмета.
Причины взрыва пока неизвестны. Начата проверка.
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