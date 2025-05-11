На Полтавщині чоловік загинув від вибуху боєприпасу — поліція з’ясовує обставини

Вибух стався на подвір’ї приватного будинку, загиблому було 32 роки — правоохоронці з’ясовують походження боєприпасу.

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У селі Вербки Кременчуцького району Полтавської області внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий мешканець. Про це повідомили у поліції.

Про інцидент стало відомо 10 травня близько 4:50 ранку.

За попередніми даними, вибух стався на території приватного домоволодіння. Загиблому чоловікові було 32 роки — він народився у 1992 році.

Правоохоронці встановлюють точні обставини трагедії та походження вибухонебезпечного предмета.

Причини вибуху наразі невідомі. Розпочато перевірку.

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