Практика судов
  1. В мире

Google обнаружил шпионский вирус LostKeys ФСБ РФ

17:21, 11 мая 2025
ПО LostKeys ворует данные через PowerShell-скрипты от ФСБ.
Google обнаружил шпионский вирус LostKeys ФСБ РФ
Фото: Deccan Herald
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google предостерегает о новой киберугрозе - шпионском программном обеспечении LostKeys, связанном с хакерской группировкой ColdRiver, которая действует под контролем ФСБ РФ. Об этом сообщило издание Android Headlines со ссылкой на Google Threat Intelligence Group (GTIG).

По информации специалистов, LostKeys используется во время атак типа ClickFix, которые базируются на социальной инженерии. Злоумышленники вводят жертв в заблуждение, демонстрируя поддельную капчу, после чего заставляют их запускать вредоносные PowerShell-скрипты. Это открывает путь для инсталляции LostKeys, извлекающей из компьютера файлы, каталоги и системные данные. В некоторых случаях также применяется дополнительное ПО, в частности SPICA, для похищения документов.

ColdRiver (известное также как Star Blizzard и Callisto Group) действует с 2017 года и значительно активизировало деятельность после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Группа атакует правительственные и оборонные структуры, аналитические центры, политиков, журналистов и неправительственные организации.

США уже ввели санкции против отдельных участников группировки и назначили вознаграждение в $10 миллионов за информацию, которая поможет их поймать.

Google призывает потенциально уязвимые организации усилить киберзащиту, в частности с помощью расширенных функций безопасности Google и регулярных обновлений систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия хакер Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

У мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления автомобилем по иску ТЦК, полиция будет изымать водительские удостоверения – законопроект Кабмина

Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия удостоверений у лиц, которые временно ограничены в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

Верховный Суд разъяснил разницу между явкой с повинной и активным содействием раскрытию преступления

Адвокат указывал, что судами не учтены наличие искреннего раскаяния и явка с повинной.

Инициирование судебного разбирательства с целью затруднения раздела совместного имущества супругов – позиция Верховного Суда

Участники судебного процесса злоупотребляют правами, если как связанные или аффилированные лица инициируют судебное разбирательство с целью затруднения раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси