Реклама фастфуда вызывает у детей переедание — ученые бьют тревогу

Дети начинают есть больше уже после нескольких минут просмотра рекламы фастфуда или сладостей. К такому выводу пришли британские ученые, представив результаты исследования на Европейском конгрессе по вопросам ожирения в Малаге. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании участвовали 240 детей в возрасте от 7 до 15 лет из школ графства Мерсисайд. Им показывали пятиминутные блоки рекламы вредной еды, а также — для сравнения — ролики, не связанные с едой.

После просмотра детям предлагали на выбор перекусы (виноград, шоколадные драже), а затем — полноценный обед с разными блюдами. В среднем после просмотра фуд-рекламы дети потребляли на 130 ккал больше: 58 калорий — во время перекуса и еще 73 — за обедом. Это эквивалентно примерно двум ломтикам хлеба.

Эффект не зависел от формата рекламы: видео, пост в соцсетях, подкаст или билборд — дети ели больше в любом случае. Более того, даже реклама бренда без показа конкретного продукта (например, логотип сети фастфуда) вызывала такой же эффект.

Доктор Эмма Бойленд из Ливерпульского университета, руководительница исследования, объяснила:

«Это первое исследование, которое показывает, что даже брендовая реклама без конкретных продуктов влияет на пищевое поведение детей. Они ели больше не только сразу после просмотра, но и через несколько часов — за обедом. При этом им не предлагали ту же еду, что была в рекламе — срабатывало просто побуждение есть все, что доступно».

Исследователи призывают правительство Великобритании ужесточить ограничения на рекламу фастфуда, ведь даже новые правила, которые вступят в силу в октябре 2025 года (запрет на рекламу вредной еды до 21:00 и в интернете), все еще содержат серьезные лазейки.

Кэтрин Дженнер из Альянса по борьбе с ожирением отмечает:

«Даже после введения ограничений бренды смогут рекламироваться детям через логотипы, билборды, автобусные остановки и другие каналы. Особенно уязвимы к такому влиянию дети с избыточным весом».

Доктор Хелен Стюарт из Королевского колледжа педиатров подчеркнула, что без более строгих норм в сфере пищевой индустрии справиться с кризисом детского ожирения невозможно.

В Министерстве здравоохранения Великобритании ответили, что новые ограничения помогут сократить число детей с ожирением на 20 тысяч и принесут экономике выгоду в размере 2 миллиардов фунтов. Также ведомство призывает компании рекламировать более здоровые альтернативы в рамках разрешенных категорий.

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