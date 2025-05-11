Реклама фастфуду викликає у дітей переїдання — вчені б’ють на сполох

Усього п’ять хвилин реклами — і діти їдять більше, навіть якщо в оголошенні не показано жодного шматочка їжі.

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Діти починають їсти більше після перегляду лише кількох хвилин реклами фастфуду або солодощів. До такого висновку дійшли британські науковці, які представили результати дослідження на Європейському конгресі з питань ожиріння у Малазі. Про це повідомляє The Guardian.

У дослідженні взяли участь 240 дітей віком від 7 до 15 років із шкіл графства Мерсісайд. Їм показували 5-хвилинні блоки реклами шкідливої їжі, а також — для порівняння — рекламу, не пов’язану з їжею.

Після перегляду дітям пропонували на вибір перекуси (виноград, шоколадні драже), а потім повноцінний обід з різними стравами. У середньому після перегляду реклами їжі діти споживали на 130 ккал більше: 58 калорій — з перекусів і ще 73 калорії — під час обіду. Це приблизно відповідає двом шматкам хліба.

Ефект не залежав від формату реклами: відео, пост у соцмережі, подкаст чи білборд — діти їли більше в усіх випадках. Більше того, навіть реклама бренду без показу конкретного продукту (наприклад, логотип мережі фастфуду) викликала такий самий ефект.

Докторка Емма Бойленд з Університету Ліверпуля, яка очолювала дослідження, пояснила:

«Це перше дослідження, яке показує, що навіть реклама без конкретного продукту впливає на харчову поведінку дітей. Вони споживали більше не тільки одразу після перегляду, а й за кілька годин — під час обіду. Причому їм не пропонували ті самі страви, що були в рекламі — ефект спрацьовував на будь-яку доступну їжу».

Дослідники закликають уряд Великої Британії посилити обмеження на рекламу фастфуду, адже навіть нові правила, що набудуть чинності в жовтні 2025 року (заборона реклами шкідливої їжі до 21:00 та в інтернеті), все ще мають серйозні «лазівки».

Кетрін Дженнер із Альянсу з питань ожиріння зазначає:

«Навіть після введення заборон бренди зможуть рекламуватися дітям через загальні логотипи, білборди, автобусні зупинки тощо. А діти з надмірною вагою — найвразливіші до такого впливу».

Докторка Гелен Стюарт із Королівського коледжу педіатрів наголосила, що без жорсткіших регуляцій у сфері харчової промисловості подолати кризу дитячого ожиріння неможливо.

У Міністерстві охорони здоров’я Британії відповіли, що нові обмеження мають зменшити кількість дітей з ожирінням на 20 тисяч і принести економічну користь у 2 мільярди фунтів. Там також закликають компанії рекламувати здорові альтернативи в межах дозволених категорій.

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