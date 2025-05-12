На Говерлі рятувальники евакуювали туриста, який не зміг самостійно зійти через негоду

Туриста з Тернопільщини евакуювали до «Заросляка».

Фото: dsns.gov.ua

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Під час сходження на Говерлу мешканець Тернопільщини потрапив у скрутну ситуацію — у районі Малої Говерли чоловік знесилів та не зміг продовжити маршрут через погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Сигнал про допомогу надійшов до чергового ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення. На виклик оперативно вирушила група з чотирьох рятувальників.

Постраждалим виявився турист 1993 року народження. Його успішно знайшли, надали допомогу та супроводили до безпечного місця — спортивної бази «Заросляк».

Рятувальники вкотре закликають мандрівників: перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди та уникайте походів у разі її погіршення — це може врятувати життя.

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