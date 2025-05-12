На Говерле спасатели эвакуировали туриста, который не смог самостоятельно сойти из-за непогоды

Туриста с Тернопольщины эвакуировали в «Заросляк».

Фото: dsns.gov.ua

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Во время восхождения на Говерлу житель Тернопольщины попал в трудную ситуацию - в районе Малой Говерлы мужчина обессилел и не смог продолжить маршрут из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о помощи поступил в дежурное Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение. На вызов оперативно отправилась группа из четырех спасателей.

Пострадавшим оказался турист 1993 года рождения. Его успешно нашли, оказали помощь и сопроводили до безопасного места - спортивной базы «Заросляк».

Спасатели в очередной раз призывают путешественников: перед выходом в горы обязательно проверяйте прогноз погоды и избегайте походов в случае ее ухудшения - это может спасти жизнь.

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