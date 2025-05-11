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У Держпраці нагадали особливості надання відпустки для працівників до 18 років

16:45, 11 травня 2025
Працівники, що не досягли повновліття, мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.
У Держпраці нагадали особливості надання відпустки для працівників до 18 років
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Державна служба з питань працію нагадує  особливості надання відпустки для працівників до 18 років.

Працівники, що не досягли 18 років, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Додаткові пільги з надання відпусток неповнолітнім працівникам передбачені ст. 195 КЗпП України. Працівникам, що не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються в слушний для них час. У перший рік роботи відпустка повної тривалості може бути надана за заявою працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.

У зв’язку з цим при складанні графіку надання відпусток працедавець в першочерговому порядку враховує побажання неповнолітніх працівників. Якщо ж такий працівник прийнятий на підприємство після затвердження графіку відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік (з урахуванням побажань неповнолітнього) встановлюється доповнення графіку відпусток.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняється не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам впродовж робочого року.

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Держпраці

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