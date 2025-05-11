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Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати – МЗС Чехії

14:40, 11 травня 2025
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, заявив, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню.
Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати – МЗС Чехії
Фото: АР
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у той час, як Україна та демократичний світ закликають до припинення вогню, Путін налаштований на подальше ведення війни. Про це він написав у неділю, 5 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі X.

«Все дуже просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти», – зазначив Ліпавський.

Як повідомлялося, Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату — 15 травня.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він зазначив, що  Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню. 

Додамо, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію Путіна про переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня. Зокрема, Ердоган заявив, що «Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру».

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росія МЗС путін війна Чехія

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