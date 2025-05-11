Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать – МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, заявил, что Путин не заинтересован в прекращении огня.

Фото: АР

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в то время, как Украина и демократический мир призывают к прекращению огня, Путин настроен на дальнейшее ведение войны. Об этом он написал в воскресенье, 5 мая, на своей странице в социальной сети X.

"Все очень просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", - отметил Липавский.

Как сообщалось, Путин предложил прямые переговоры с Украиной и назвал дату - 15 мая.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он отметил, что Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

Добавим, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Путина о переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая. В частности, Эрдоган заявил, что «Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира».

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