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В Кракове в студенческом общежитии обнаружили тела двух украинцев

16:09, 11 мая 2025
Полиция расследует убийство и самоубийство.
В Кракове в студенческом общежитии обнаружили тела двух украинцев
Фото: RMF24
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В гостиничной части одного из студенческих общежитий в польском Кракове обнаружили тела двух граждан Украины. Об этом сообщают польские СМИ, в частности, RMF24 со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в субботу, 10 мая, на улице Реймонта. Тела мужчин в возрасте 58 лет нашли в одной из комнат гостиничного блока. Как сообщил комиссар Петр Шпех из муниципальной полиции Кракова, один из погибших в течение последних двух лет постоянно проживал в этом отеле.

По предварительной информации, один человек стал жертвой убийства, другой - вероятно, покончил с собой. Полиция не исключает версию расширенного самоубийства - ситуации, когда человек убивает другого, а затем лишает себя жизни.

«Прежде всего речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а затем накладывает на себя руки», - сообщила пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, младший инспектор Катажина Цисло.

По решению прокуратуры, оба тела направлены на вскрытие. Расследование продолжается.

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полиция Польша студенты

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