Эрдоган принял предложение провести переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган принял предложение Путина о переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Путина провести переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая. Об этом заявили в администрации Эрдогана после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности, Эрдоган заявил, что на пути к прекращению российско-украинской войны "достигнут исторический поворотный момент" и, что этой возможностью "следует воспользоваться".

"Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Путин предложил прямые переговоры с Украиной и назвал дату - 15 мая.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение РФ начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он отметил, что Украина готова встречаться, но самый первый шаг – это прекращение огня с 12 мая.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

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