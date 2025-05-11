Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі

Президент Туреччини Ердоган прийняв пропозицію Путіна про переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня. Про це заявили в адміністрації Ердогана після телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зокрема, Ердоган заявив, що на шляху до припинення російсько-української війни "досягнуто історичного поворотного моменту" і, що цією можливістю "слід скористатися".

"Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату — 15 травня.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію РФ почати прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він зазначив, що Україна готова зустрічатись, але найперший крок — це припинення вогню на 30 днів з 12 травня.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню.

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