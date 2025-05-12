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Чайник з вікна на авто, цеглина у вітрину і напад на жінку – як суд покарав харківського хулігана

07:36, 12 травня 2025
Харків’янин постав перед законом за вуличне хуліганство.
Чайник з вікна на авто, цеглина у вітрину і напад на жінку – як суд покарав харківського хулігана
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У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який влаштував серію хуліганських дій просто посеред вулиці. Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Харкова у справі №953/3992/25.

Чоловік спочатку кинув електрочайник з вікна, влучивши у припарковану машину, завдавши власнику збитків на 11 793 гривні. Після цього він розбив цеглиною вітрину магазину «Аттика», чим спричинив шкоду ще на понад 20 тисяч гривень.

Коли перехожа зробила йому зауваження, зловмисник штовхнув її у спину. Жінка отримала синець під оком, подряпини на обличчі та руках, а також крововилив на губі. Лікарі кваліфікували травми як легкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину. В результаті йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

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суд Харків

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