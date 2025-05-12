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Чайник из окна на авто, кирпич в витрину и нападение на женщину – как суд наказал харьковского хулигана

07:36, 12 мая 2025
Харьковчанин предстал перед законом за уличное хулиганство.
Чайник из окна на авто, кирпич в витрину и нападение на женщину – как суд наказал харьковского хулигана
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В Харькове суд вынес приговор мужчине, который устроил серию хулиганских действий прямо посреди улицы. Об этом говорится в решении Киевского районного суда Харькова по делу №953/3992/25.

Мужчина сначала бросил электрочайник из окна, попав в припаркованную машину, нанеся владельцу ущерб на 11 793 гривны. После этого он разбил кирпичом витрину магазина «Аттика», чем нанес ущерб еще более чем на 20 тысяч гривен.

Когда прохожая сделала ему замечание, злоумышленник толкнул ее в спину. Женщина получила синяк под глазом, царапины на лице и руках, а также кровоизлияние на губе. Врачи квалифицировали травмы как легкие телесные повреждения.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. В результате ему назначили год пробационного надзора и обязали уплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

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суд Харьков

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